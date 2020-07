Zanardi, superata la seconda notte nella terapia intensiva del San Raffaele (Di domenica 26 luglio 2020) Alex Zanardi ha superato la seconda notte nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica del San Raffaele di Milano. Il campione paralimpico, rimasto coinvolto in una terribile incidente in handbike lo scorso 19 giugno, dopo essere stato dimesso dalla terapia intensiva dell’ospedale di Siena, era stato trasferito qualche giorno fa nella struttura riabilitativa specializzata di Lecco. Le condizioni instabili però hanno portato ad un nuovo ricovero in terapia intensiva, questa volta al San Raffaele di Milano, dove i medici cercano di stabilizzare le condizioni dell’ex pilota di Formula 1. Le informazioni faticano a trapelare, nel rispetto del volere della famiglia di ... Leggi su sportface

Alex Zanardi ha superato la seconda notte nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica del San Raffaele di Milano. Il campione paralimpico, rimasto coinvolto in una terribile incidente in handbike ...

