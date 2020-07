Spal Torino, i convocati di Di Biagio: out Floccari (Di domenica 26 luglio 2020) Luigi Di Biagio ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di oggi contro il Torino Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita casalinga di oggi contro il Torino. Tra gli assenti, Floccari non ce la fa. Portieri: Letica, Meneghetti, Thiam.Difensori: Cionek, Fares, Felipe, Iskra, Salamon, Tomovic, Vicari.Centrocampisti: D’Alessandro, Dabo, Kryeziu, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valdifiori, Valoti.Attaccanti: Cuellar, Di Francesco, Horvath, Petagna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

