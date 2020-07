Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio di Andalusia di MotoGP, Rossi è arrivato terzo (Di domenica 26 luglio 2020) Il pilota francese Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio di Andalusia di MotoGP, corso domenica pomeriggio sul circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera (lo stesso dove una settimana fa era stato corso il Gran Premio di Spagna). Leggi su ilpost

denkmit : Fabio Quartararo: 2020 MotoGP TITLE FAVOURITE #AndaluciaGP - KeviNapolitano : Next generation champion! Fabio Quartararo ?? #AndaluciaGP #MotoGP - HereauJ : ??????????????RT @lequipe Fabio Quartararo domine le Grand Prix d'Andalousie - Moto - MotoGP - Andalousie - suaradotcom : MotoGP Andalusia: Fabio Quartararo Juara Lagi, Valentino Rossi Finis Ketiga - RogerYoda : RT @bgmotogp: #AndaluciaGP #MotoGP Results: 1 Fabio Quartararo 2 Vinales 3 Rossi 4 Nakagami 5 Mir 6 Dovizioso 7 P Espargaro 8 A Marquez 9 Z… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Quartararo

(Zazoom Blog) Fabio Quartararo svetta nel warm up MotoGP. Secondo quanto dichiarato da Taramasso, la gomma più morbida dovrebbe iniziare a cedere dopo 17-20 giri (in una gara di 25 tornate). (Corse di ...In una MotoGp orfana di Marc Marquez, ancora ai box per il brutto infortunio rimediato domenica scorsa, è il francese Fabio Quartararo, sulla Yamaha Petronas, a fare il bis e conquistare la sua second ...