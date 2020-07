Commessa camici, un bonifico nel mirino. Fontana: “Certo dell’operato della Regione” (Di domenica 26 luglio 2020) Commessa camici in Lombardia, il post di Fontana sui social: “Sono certo dell’operato della Regione”. MILANO – In un brevissimo post sui social il governatore Fontana è intervenuto sul Commessa camici in Lombardia: “Ho appreso da voi – si legge sulla pagina ufficiale – di essere iscritto sul registro degli indagati. Duole conoscere questo evento, con le sue ripercussioni umane, da fonti di stampa. Sono certo dell’operato della Regione Lombardia che rappresento con responsabilità“. Da pochi minuti ho appreso con voi di essere stato iscritto nel registro degli indagati.Duole conoscere questo evento,…Pubblicato da Attilio Fontana su Venerdì 24 ... Leggi su newsmondo

