Bologna-Lecce, le formazioni ufficiali (Di domenica 26 luglio 2020) Sono state rese note le formazioni ufficiali di Bologna e Lecce, una sfida dal sapore di salvezza per i salentini che potrebbero accorciare sul Genoa in caso di vittoria. Queste le scelte dei due allenatori. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Dell’Orco, Paz, Lucioni, Donati; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Saponara, Falco; Lapadula. All. Liverani Foto: sito ufficiale Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - RicSpada : @jason05_ non ha nulla da chiedere, ma sinisa è un adorabile psicopatico che li minaccia di morte nel prepartita an… - rptmtt : RT @DanyBer1893: 5 minuti e Bologna - Lecce 2 a 0 minchia se abbiamo gufato genoani mi fate paura ???? - 907679fd01074a2 : #bolognalecce lecce in serie b se non rimonta il 2-0? #SerieATIM #SerieB #bologna #lecce #calcio - saveriocamba : Con tutto il rispetto per Bologna Lecce ma sto seguendo l'ultima di Premier dove si giocano posti Champions ecc...… -