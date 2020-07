Ultraleggero precipita sul tetto di un condominio e prende fuoco: tre morti (Di sabato 25 luglio 2020) Un si schianta su un condominio, tre persone sono morte in . E' accaduto a Wesel, nel nord-ovest del Paese. L'identità delle vittime non è ancora stata accertata, né è chiaro se il pilota sia deceduto ... Leggi su leggo

Il Messaggero

