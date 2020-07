I convocati per Napoli-Sassuolo, non ci sono Mario Rui e Llorente (Di sabato 25 luglio 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha reso nota la lista dei convocati per il match di questa sera Napoli-Sassuolo al San Paolo alle ore 21.45 Non saranno del match Llorente e Mario Rui. Quest’ultimo tenuto a riposo in vista dei molteplici impegni. I convocati: Ospina. Meret, Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano. Questa sera dovrebbe dunque toccare a Hysaj a sinistra al posto di Mario Rui. In attacco spazio, con ogni probabilità, a Politano, Milik e Insigne. Possibile panchina per Mertens. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

