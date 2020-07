Bayer Leverkusen, Bosz assicura: “Havertz sarà con noi all’inizio della prossima stagione” (Di sabato 25 luglio 2020) L’estate sta diventando sempre più calda e non soltanto dal punto di vista meteorologico. Il calciomercato, infatti, seppur non ancora scattato ufficialmente, sta per entrare nel vivo, complice l’imminente conclusione di tutti i principali campionati europei. Uno dei calciatori più interessanti è l’attaccante del Bayer Leverkusen, Kai Haverz, finito nel mirino del Chelsea. Il tecnico del club tedesco, Peter Bosz, però, durante un’intervista rilasciata al ‘The Sun’, ha voluto rassicurare i tifosi: “Kai Havertz sarà qui all’inizio della prossima stagione, Sono fiducioso che sarà con noi anche in Europa League”. Leggi su sportface

sportface2016 : #Bundesliga | #BayerLeverkusen, il tecnico Peter #Bosz rassicura i tifosi sul futuro di Kai #Havertz - _T0mmas0 : RT @cippiriddu: Domani si torna al secondo posto, poi si batte il Napoli, all'ultima si vince a Bergamo, poi si supera in scioltezza il Get… - runnerbeg : RT @cippiriddu: Domani si torna al secondo posto, poi si batte il Napoli, all'ultima si vince a Bergamo, poi si supera in scioltezza il Get… - DennyMaglie : RT @cippiriddu: Domani si torna al secondo posto, poi si batte il Napoli, all'ultima si vince a Bergamo, poi si supera in scioltezza il Get… - acquamari : RT @cippiriddu: Domani si torna al secondo posto, poi si batte il Napoli, all'ultima si vince a Bergamo, poi si supera in scioltezza il Get… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen, Bosz sicuro: «Havertz sarà qui all’inizio della prossima stagione» Calcio News 24 Bayer Leverkusen, Bosz sicuro: «Havertz sarà qui all’inizio della prossima stagione»

Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato di Kai Havertz accostato nei mesi scorsi anche alla Juventus: le sue parole Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato in un’intervista a ...

Il ruolo giusto, la fiducia giusta: come Calhanoglu ha conquistato il MIlan

Il turco è indispensabile per Pioli e nel ruolo di trequartista, la sua posizione naturale, sta esprimendosi al meglio delle sue possibilità. Da punto di domanda a quasi oggetto misterioso, discontinu ...

Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato di Kai Havertz accostato nei mesi scorsi anche alla Juventus: le sue parole Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato in un’intervista a ...Il turco è indispensabile per Pioli e nel ruolo di trequartista, la sua posizione naturale, sta esprimendosi al meglio delle sue possibilità. Da punto di domanda a quasi oggetto misterioso, discontinu ...