Roma, Kolarov tuttofare: centrale, terzino, bomber e... dirigente? (Di venerdì 24 luglio 2020) Gli anni che passano sono solo un'apostrofo rosa messo fra le parole 't'amo'. Il riferimento non è all'amore carnale, ma a quello per il calcio. E su tale fronte Aleksandar Kolarov, 35 anni il ... Leggi su gazzetta

Gli anni che passano sono solo un’apostrofo rosa messo fra le parole “t’amo”. Il riferimento non è all’amore carnale, ma a quello per il calcio. E su tale fronte Aleksandar Kolarov, 35 anni il prossim ...Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, ha parlato a Roma TV al termine della vittoria per 6-1 ottenuta sul campo della SPAL: Questa partita poteva essere una trappola? "Si, sono soddisfatto della squadr ...