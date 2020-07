Pioli: «Mi auguro di lavorare ancora con Ibra. Rafael Leao? Potenziale incredibile» (Di sabato 25 luglio 2020) Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Milan contro l’Atalanta: queste le sue parole Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Milan contro l’Atalanta. Queste le sue parole. MATCH – «Mi aspettavo una partita di questo tipo ma la cosa bella è che abbiamo provato a vincerla fino alla fine. È un aspetto importante». RINNOVO – «Sono strafelice di questo rinnovo ma sono sempre stato sereno, ho sempre pensato a lavorare e lo farò fino al 2 agosto e anche dopo. Siamo il Milan, dobbiamo crescere e continuare con quello che stiamo facendo. Dobbiamo finire bene il campionato, pensiamo alle prossime due partite». MILAN NUOVO – «Come me lo immagino? Voglio dare continuità a quello che stiamo facendo ... Leggi su calcionews24

