METEO - Violento NUBIFRAGIO a Milano, circolazione in tilt e allagamenti. Esondato il Seveso (Di venerdì 24 luglio 2020) Immagine di repertorio. Fonte foto: commons.wikimedia.org Violento NUBIFRAGIO a Milano: esonda il Seveso Nelle scorse ore - come riportato da ' IlGiorno.it ' - un Violento NUBIFRAGIO si è abbattuto su Milano , con il Seveso che è Esondato intorno alle 07:45 in zona Niguarda . La tanta acqua che è caduta a Milano nel giro di poche ore unita ai ... Leggi su centrometeoitaliano

SkyTG24 : Meteo, violento nubifragio a Milano: esonda il Seveso. FOTO - 3BMeteo : #Maltempo a carattere di nubifragio su #Milano all'alba, esondato localmente il #Seveso. Altre zone della Lombardia… - ilmeteoit : #Meteo #CRONACA #DIRETTA #VIDEO: #Milano, #VIOLENTO #NUBIFRAGIO, esonda il #SEVESO, città in #TILT! Le #IMMAGINI - BillFrancesco : RT @SkyTG24: Meteo, violento nubifragio a Milano: esonda il Seveso. FOTO - Cinzia03126332 : RT @SkyTG24: Meteo, violento nubifragio a Milano: esonda il Seveso. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : METEO Violento Meteo CRONACA DIRETTA VIDEO: Bergamo, Violento NUBIFRAGIO si abbatte sulla Città. Le IMMAGINI iL Meteo METEO – Violento nubifragio a Milano, circolazione in tilt e allagamenti. Esondato il Seveso

Nelle scorse ore – come riportato da “IlGiorno.it” – un violento nubifragio si è abbattuto su Milano, con il Seveso che è esondato intorno alle 07:45 in zona Niguarda. La tanta acqua che è caduta a Mi ...

Maltempo, violento temporale su Milano: la situazione

A causa del violento nubifragio, è esondato il fiume Seveso. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamenti, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Giovanni… Le ...

Nelle scorse ore – come riportato da “IlGiorno.it” – un violento nubifragio si è abbattuto su Milano, con il Seveso che è esondato intorno alle 07:45 in zona Niguarda. La tanta acqua che è caduta a Mi ...A causa del violento nubifragio, è esondato il fiume Seveso. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamenti, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Giovanni… Le ...