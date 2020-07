La pessima figura di Pietro delle Piane a Temptation e l’indelicatezza verso una donna senza figli (Di venerdì 24 luglio 2020) No Pietro delle Piane non ha fatto una pessima figura perchè forse ha baciato una ragazza in una zona senza telecamere ( tutto da verificare, potrebbe essere anche solo una strategia). Di lui ci ricorderemo per tutto il marciume che è uscito dalla bocca, nel parlare di una donna, la sua donna, come di quella che non lascerà il segno perchè non ha avuto figli. Non solo, secondo Pietro, chi non ha figli è una persona egoista che non capisce nulla del rapporto genitore figlio, diventando quindi una persona arida. Ma c’è di più. “Io un segno l’ho lasciato, lei no” ha ripetuto fino allo sfinimento ... Leggi su ultimenotizieflash

Nonostante il dilagare del proptech e dell’attenzione all’ESG, il miglioramento nel 2018-2020 è stato il peggiore dal 2008 ... attenzione ai temi della sostenibilità - l’Italia figura infatti al 15° ...

I primi otto episodi attesi in streaming su Netflix per il 21 agosto. Anche nelle situazioni più avverse, e il dolore di una perdita lo è senz'altro, l'amore trova sempre un modo per rifiorire. A un m ...

