Coronavirus | in calo i nuovi contagi

ROMA (ITALPRESS) – Si arresta l'aumento dei casi di Covid-19 in Italia. Il numero dei nuovi positivi, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, è tornato sotto quota 300. Nelle ultime 24 ore si registrano 252 nuovi contagiati (ieri era stati 306). Riduzione ancora più significativa sul fronte dei decessi; i morti si sono dimezzati dai 10 di ieri ai 5 di oggi, un minimo che riporta a febbraio. Il dato relativo alle persone attualmente positive in Italia è di 12.301 in calo rispetto ai 12.404 di ieri, in flessione di 103. Il numero dei casi positivi totali in Italia dall'inizio della pandemia raggiunge quota 245.590. Sono 350 i guariti, portando il dato complessivo a 198.192. Identico a ieri (713) il numero dei ricoverati con sintomi. Di questi 46 si trovano attualmente ricoverati nei ...

Italia significa studio e preparazione, anche in presenza di una pandemia come quella di Covid-19. Il numero di studenti stranieri che ... triennale e a master di perfezionamento hanno subito un calo ...

Roma, 24 lug. (askanews) - Per quanto concerne gli studenti in mobilit strutturata, come quelli inseriti in programmi "Erasmus" o dello stesso tipo, il 90 per cento delle istituzioni accademiche inter ...

