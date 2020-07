Alex Zanardi trasferito di nuovo in terapia intensiva (Di venerdì 24 luglio 2020) Notizia di questi momenti che riguarda le condizioni di salute di Alex Zanardi, l’ex pilota di Formula Uno che il 21 luglio scorso ha lasciato il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove era stato trasferito d’urgenza dopo l’incidente in handbike per essere trasferito in un centro riabilitativo in provincia di Lecco. Di questi momenti però un nuovo aggiornamento: a fronte delle instabili condizioni di salute, Zanardi è stato nuovamente trasferito in terapia intensiva ma al San Raffaele di Milano. L'articolo Alex Zanardi trasferito di nuovo in terapia intensiva proviene da The Social Post. Leggi su thesocialpost

