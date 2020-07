Parco Nemorense riapre, cittadini criticano Raggi: lavori incompleti (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – Critiche alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dai residenti del quartiere Trieste-Salario durante l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione del Parco Nemorense. “E’ inaccettabile che sia rimasto chiuso per dieci mesi”, le ha detto un cittadino, mentre altri le hanno fatto presente con toni critici tutto cio’ che ancora manca nonostante i tanti mesi di cantiere, ad esempio la messa in sicurezza dell’area cani. “Ci prendiamo le critiche, e’ giusto. Il Parco e’ stato chiuso per tanto tempo”, ha detto Raggi dal palco davanti a qualche decina di cittadini insoddisfatti. “Ci sono stati tre mesi di chiusura per l’emergenza Covid- ha provato a rispondere la prima cittadina- e ... Leggi su romadailynews

