Coronavirus: proroga stato emergenza, il cdm non decide, Conte andrà in Parlamento (Di giovedì 23 luglio 2020) Secondo alcune fonti ministeriali, il governo si è preso un 'di più' di riflessione e il premier Giuseppe Conte dovrebbe comunque passare dal Parlamento, forse già ad inizio settimana, prima di assumere ogni decisione Leggi su firenzepost

Corriere : Stato di emergenza fino al 31 ottobre: il governo decide stasera sulla proroga - Corriere : Coronavirus, stato di emergenza fino al 31 ottobre: governo decide stasera sulla proroga - Avvenire_Nei : Coronavirus. Torna a salire di nuovo in numero dei contagi. Ipotesi proroga emergenza - Simona53313767 : RT @VNotKind: Questo c'arifà stasera - FirenzePost : Coronavirus: proroga stato emergenza, il cdm non decide, Conte andrà in Parlamento -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus proroga Torna a salire di nuovo il numero dei contagi. Ipotesi proroga emergenza Avvenire Diversi termini di notifiche degli avvisi di accertamento tra agenzia delle entrate ed enti locali

La Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (in G.U. n. 180 del 18/07/2020) ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio). A seguito delle modifich ...

Coronavirus. Record nuovi casi in Brasile, 67.860 in 24 ore. 4 milioni i contagi in America Latina

Tra gli Stati più colpiti quello di San Paolo, che ha registrato 16.777 nuovi casi, il secondo incremento maggiore su base giornaliera da quando è iniziata la pandemia. Intanto il presidente Jair Bols ...

La Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (in G.U. n. 180 del 18/07/2020) ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio). A seguito delle modifich ...Tra gli Stati più colpiti quello di San Paolo, che ha registrato 16.777 nuovi casi, il secondo incremento maggiore su base giornaliera da quando è iniziata la pandemia. Intanto il presidente Jair Bols ...