Batteria e colorazioni del Samsung Galaxy S20 Fan Edition: nuovi rumors (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Samsung Galaxy S20 Fan Edition dovrebbe essere presentato nel corso del Q3 2020, magari subito dopo il 5 agosto, giornata che sappiamo sarà principalmente dedicata ai Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, oltre che al Galaxy Z Flip 5G ed ai nuovi Galaxy Tab S7. Come riportato da 'SamMobile', è emerso che il Samsung Galaxy S20 Fan Edition adotterà una Batteria da 4500mAh (contrassegnata dal model number EB-BG781ABY). Il dispositivo arriverà in due varianti, una 4G e l'altra 5G (rispettivamente identificate con i product-code 'SM-G780' e 'SM-G781'). Saranno tante anche le colorazioni disponibili per il mercato europeo, che andranno dal ... Leggi su optimagazine

