Recovery fund: cosa prevede l'accordo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Recovery fund, accordo trovato per l'ItaliaRecovery fund, le regole per accedereRecovery fund, quando arrivano i soldiRecovery fund, accordo trovato per l'ItaliaTorna su Dopo giorni intensi di lavoro i leader europei hanno trovato l'accordo sul Recovery fund e il Bilancio Ue 2021-2027. Il fondo consta di 750 miliardi, di cui 390 di sussidi. Il bilancio è stato fissato a 1.074 miliardi. L'Italia si porta a casa circa 208,8 miliardi, così suddivisi: 81,4 di trasferimenti (solo 400 milioni in meno rispetto alla proposta della Commissione) e 127,4 di prestiti (rispetto a 90,9). Con il suo operato, il premier Giuseppe Conte è riuscito a strappare ... Leggi su studiocataldi

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - matteosalvinimi : Mentre i primi fondi del Recovery Fund arriveranno con tutta calma solo nel 2021, il governo è pronto a confermare… - eurallergico : Fubini dice che arriveranno 500€ a cittadino. Io aspetto - lu_cecco : RT @davcarretta: Secondo elemento: le risorse del Recovery Fund per Horizon (e altri programmi Ue) sono state tagliate per non tagliare i s… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund Tutto quello che c'è da sapere sul Recovery Fund AGI - Agenzia Italia Diretta informativa Conte, video Senato-Camera/ Sì Recovery Fund, escluso il Mes

Al netto dei dettagli complessivi contenuti nelle 68 pagine di testo conclusivo del Consiglio Europeo, all’Italia vanno 209 miliardi dei 750 totali, il 28% totale: il Premier Giuseppe Conte nella sua ...

Recovery Fund, all’Italia una pioggia di soldi: quando arriveranno?

I soldi che l’Italia riceverà dal nuovo debito comune europeo nell’ambito del Recovery Fund sono in tutto 209 miliardi su 750 complessivi. Il via libera dei 27 Stati dell’Unione europea è arrivato all ...

Al netto dei dettagli complessivi contenuti nelle 68 pagine di testo conclusivo del Consiglio Europeo, all’Italia vanno 209 miliardi dei 750 totali, il 28% totale: il Premier Giuseppe Conte nella sua ...I soldi che l’Italia riceverà dal nuovo debito comune europeo nell’ambito del Recovery Fund sono in tutto 209 miliardi su 750 complessivi. Il via libera dei 27 Stati dell’Unione europea è arrivato all ...