Perry Mason 2 ci sarà, la serie prodotta da Robert Downey Jr. su Sky Atlantic a settembre (Di mercoledì 22 luglio 2020) Perry Mason 2 ci sarà. Lo annuncia la HBO, che ha deciso di rinnovare la serie con protagonista Matthew Rhys per una seconda stagione.Inizialmente concepita come una miniserie composta da otto episodi, gli ascolti sono stati invece soddisfacenti per convincere la rete via cavo a non farsi scappare l'opportunità per continuare la storia del futuro avvocato nato dalla penna di Erle Stanley Gardner.La prima stagione di Perry Mason, che si concluderà negli Stati Uniti, su HBO, il prossimo 9 agosto 2020, è partita con buoni risultati: una media di 1,7 milioni di telespettatori su tutte le piattaforme di streaming, riuscendo a battere gli ascolti di Watchmen (1,5 milioni) e The Outsider (1,2 milioni)."È stato un viaggio entusiasmante lavorare con il team di ... Leggi su optimagazine

