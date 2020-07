"Non urlare, porta rispetto!", spunta la frase di Giua a Koulibaly dopo il rigore (Di mercoledì 22 luglio 2020) "Non urlare, porta rispetto". Sono queste alcune parole rivolte dall'arbitro Giua a Kalidou Koulibaly in occasione del rigore assegnato al Parma, quello del 2-1. Leggi su tuttonapoli

sechesi : 'Non urlare, porta rispetto': una frase che raramente si sente pronunciare ad un grande arbitro. #ParmaNapoli - bxenxv1 : @thedoctorIies io che pensavo non caricasse il wifi e ho iniziato ad urlare per casa di scollegarsi: ?? - Agato_Agato : RT @ArturoMinervini: 'Non urlare e portami rispetto' intima a #Giua a #Koulibaly. Poi con certi personaggi fanno le pecorelle. Anzi, gli ag… - Zelgadis265 : RT @ArturoMinervini: 'Non urlare e portami rispetto' intima a #Giua a #Koulibaly. Poi con certi personaggi fanno le pecorelle. Anzi, gli ag… - lVendemiale : RT @ArturoMinervini: 'Non urlare e portami rispetto' intima a #Giua a #Koulibaly. Poi con certi personaggi fanno le pecorelle. Anzi, gli ag… -