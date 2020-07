Maggio della Musica 2020: duo violino e violoncello Suyeon Kang e Paolo Bonomini (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il prossimo appuntamento con il “Maggio della Musica” è fissato per giovedì 23 luglio alle ore 20, sempre ai Giardini di Villa Pignatelli (Napoli). Protagonisti l’insolito duo violino e violoncello con pagine di Rolla, Cirri, Ravel e Kodaly. Continuano gli appuntamenti senza sosta con il “Maggio della Musica 2020”, giovedì 23 luglio alle ore 20 … Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Maggio della Maggio della Musica, a Villa Pignatelli l'insolito duo Kang-Bonomini. Musiche di Rolla, Cirri, Ravel e Kodaly Il Denaro Saldi estivi anticipati in Lombardia: iniziano il 25 luglio

Saldi estivi anticipati in Lombardia. Inizieranno il 25 luglio, anziché il primo agosto come previsto. La decisione di anticipare i saldi estivi in Lombardia arriva dalla giunta regionale, con una del ...

Corsport - Lippi vicino al rientro: incontro con Gravina ok, è pronto a diventare dt della Nazionale

Come scrive il Corriere dello Sport, ieri l’ex allenatore della Juventus ha incontrato il presidente della ... approvato dalla Giunta Nazionale Coni con deliberazione n. 127 del 14 maggio scorso, ...

