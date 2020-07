Ira di Sea Watch: bloccato il nostro aereo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Fausto Biloslavo La Ong contro l'esecutivo: con l'ingresso del Pd avevamo avuto via libera I talebani dell'accoglienza alzano gli scudi contro il governo che «prova a fermare le attività di monitoraggio aereo di #SeaWatch» a caccia di migranti nel Mediterraneo. E salta fuori una situazione paradossale: l'estate scorsa, Moonbird, l'aereo della Ong tedesca era rimasto a terra su ordine dell'Enac, l'Ente nazionale dell'aviazione civile, ma la Lega faceva parte del governo. In ottobre lo stesso velivolo è tornato a decollare da Palermo. La portavoce di Sea Watch, Giorgia Linardi, ha rivelato in un video lanciato via Twitter: «Abbiamo ricevuto pochi mesi fa, nell'ottobre del 2019, una lettera dall'Ente nazionale dell'aviazione che certifica la legalità delle nostre ... Leggi su ilgiornale

Il governo prova a mettere una pezza sull'emergenza immigrazione e ora pensa a nuove navi per la quarantena, che possano garantire la sicurezza sanitaria degli italiani. Ma è una mossa che arriva in n ...

La Sea Watch 3, attualmente a Porto Empedocle, è stata sottoposta a fermo amministrativo dopo un'ispezione della Guardia Costiera, che ha rilevato "diverse irregolarità di natura tecnica e operativa".

