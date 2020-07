In vetta al Cervino a soli 11 anni. Ma l'impresa divide: "Troppo pericoloso" (Di mercoledì 22 luglio 2020) A soli 11 anni è lo scalatore del Cervino più giovane della storia: Jules Molyneaux ha completato la scalata di 4.478 metri in circa 4 ore in compagnia del padre Chris. Il bambino, proveniente dalle highlands scozzesi, si è allenato duramente durante il lockdown: “Una bella esperienza, anche se alla fine sentivo le gambe come gelatine”, il suo commento dopo la discesa. L’impresa ha però diviso gli alpinisti professionisti: c’è chi ha definito l’avventura “Troppo pericolosa” e chi, invece, è convinto che sia giusto lasciare i bambini “liberi di esplorare”.Il ragazzino ha comunque messo a segno un record: “Ci hanno detto che la persona più giovane ad aver scalato il Cervino ... Leggi su huffingtonpost

