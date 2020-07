Giorgia Meloni boccia “Imagine” di John Lennon: «È l’inno dell’omologazione mondialista» (Di mercoledì 22 luglio 2020) A distanza di quasi quarant’anni la celebre Imagine di John Lennon continua a far discutere. Sulla canzone dell’ex Beatle, una delle più celebri del XX secolo, diventata negli anni un vero e proprio inno del pacifismo mondiale, si è pronunciata in modo critico la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. July 21, 2020 «Non è una canzone il cui testo mi appassiona – ha esordito Meloni -, dice che non ci siano le religioni, le nazioni, è l’inno dell’omologazione mondialista, io francamente sto da un’altra parte». «Per me l’identità è un valore – ha proseguito -. Se uno non capisse l’inglese e non sentisse il testo la canzone è fantastica. Poi se uno ... Leggi su open.online

