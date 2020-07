Casillas, il gesto del Porto: medaglia di campione di Portogallo anche se non poteva riceverla… (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un bellissimo gesto che, in parte, farà discutere. Il Porto, appena laureatosi campione di Portogallo, ha deciso di donare la medaglia dei vincitori anche a Iker Casillas. L'ex portiere, che ha festeggiato con la sua ex squadra il grande traguardo raggiunto, non avrebbe diritto al riconoscimento individuale perché non ha giocato neppure un minuto in stagione dopo i fatti noti che lo hanno visto protagonista di problemi di salute.Casillas e la medaglia: il messaggio socialcaption id="attachment 995507" align="alignnone" width="371" Casillas (Instagram Casillas)/captionI tifosi si erano mossi in aiuto dell'ex portiere pur di vedergli riconosciuta la medaglia dei campioni di ... Leggi su itasportpress

