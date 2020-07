Stefano De Martino stufo del gossip: lo sfogo a Made In Sud (Di martedì 21 luglio 2020) Stefano De Martino, durante l’ultima diretta di Made in Sud, si è lasciato andare ad uno sfogo contro i gossip che dopo la rottura con Belen Rodriguez non fanno altro che circolare sul suo conto. Stefano De Martino e Fatima Trotta ieri hanno condotto l’ultimo appuntamento di questa particolare stagione di Made in Sud. Stagione … L'articolo Stefano De Martino stufo del gossip: lo sfogo a Made In Sud è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

infoitcultura : Made in Sud, battuta sbagliata su Belen Rodriguez. Stefano De Martino sbrocca: 'Basta, che ve ne fot***?' - sirivsbl4ck : @sixofmorning AMO MA ALLORA IO CHE DEVO DIRE CGE MI È PASSATO LETTERALMENTE STEFANO DE MARTINO DI FIANCO - ItaliaRai : Non perdete la prima puntata di 'MADE IN SUD' con Stefano De Martino, Fatima Trotta e Biagio Izzo NewYork 21 lugl… - RosasSteffy : RT @Sudditi0: Stefano De Martino la tocca pianissimo a #madeinsud - infoitcultura : Stefano De Martino nell’ultima puntata di Made in Sud: “Che tristezza” -