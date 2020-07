Grossa bufala da Salvini sull’accordo Recovery Fund trasformato in MES: cosa ha ottenuto Conte (Di martedì 21 luglio 2020) Si fa molta confusione oggi 21 luglio su misure come “MES” e “Recovery Fund”, soprattutto dopo la presa di posizione da parte di Matteo Salvini che ha duramente criticato il Premier Giuseppe Conte. Esattamente come avvenuto un paio di mesi fa, infatti, il leader della Lega non ha gradito il risultato portato a casa in termini di fondi da parte del Presidente del Consiglio, considerando il fatto che a suo modo di vedere siamo semplicemente al cospetto di un “Super MES“. Ecco perché sono necessari dei chiarimenti, se pensiamo che la conferenza stampa del Segretario del Carroccio a tratti sconfina nella bufala. Come si passa da “MES” a “Recovery Fund” tra Salvini e ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : Grossa bufala Grossa bufala da Salvini sull’accordo Recovery Fund trasformato in MES: cosa ha ottenuto Conte Bufale.net L’attacco dei rettori siciliani: Classifica Censis una bufala. meditiamo di fare denuncia all’Antitrust

“La classifica 2020-21 del Censis è una grossa bufala, contro la quale meditiamo di fare denuncia all’Antitrust come facemmo col Sole24Ore qualche anno fa». Cataldo Salerno, oggi responsabile qualità ...

I rettori delle Università siciliane all’attacco: «Classifiche Censis? Non veritiere»

Da Catania a Palermo a Enna gli atenei dell’Isola rivendicano trend già positivi, anche se «vanno migliorati i servizi» Catania. «La classifica 2020-21 del Censis è una grossa bufala, contro la quale ...

"La classifica 2020-21 del Censis è una grossa bufala, contro la quale meditiamo di fare denuncia all'Antitrust come facemmo col Sole24Ore qualche anno fa». Cataldo Salerno, oggi responsabile qualità ...