Febbre mentre è al lido: scatta protocollo-Covid. Schiavone: “Tregua finita…” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Cresce nel pomeriggio di martedì l’allarme per l’aumento – quello reale e quello presunto – di contagio da Covid in città. Parallelamente alla diffusione del bollettino (+4 nuove infezioni) è arrivata, da un lido cittadino, la chiamata al 118 per un potenziale nuovo caso. La centrale operativa ha dirottato sul posto l’ambulanza ad alto contenimento dell’Humanitas. Si sono riviste le scene del periodo critico: personale sanitario in tuta bianca, maschere e guanti. Il paziente è stato trasportato nell’ambulanza attraverso la barella isolante. L’uomo, un salernitano noto in città, appena ha avvertito i sintomi febbrili, nonostante fosse nella struttura balneare ha contattato il proprio medico curante; questi ha fatto ... Leggi su anteprima24

nadianoldo : che voglia di passare un estate indimenticabile mentre sono a casa con la febbre a 40 - marcoarchetti : Vantarsi delle copie vendute dal proprio romanzo (fingendo stupore e imbarazzo nel farlo) oppure farsi fotografare… - Annamaria8343 : RT @AlteaZucchini: Agli insegnanti e ai collaboratori scolastici fanno fare,GIUSTAMENTE,i test sierologici mentre agli studenti fanno prova… - Epicbrozo59 : @Corriere Scusi signor ministro perché gli studenti misurano la febbre a casa, mentre ai miei dipendenti la devo mi… - gottonanya : La giornata è iniziata con le clienti che mi fanno foto mentre misuro la febbre ai figli Tutt’appost -

Ultime Notizie dalla rete : Febbre mentre Il mare toscano sta morendo di caldo, la “febbre” uccide la gorgonia rossa Il Tirreno Un bacio in spiaggia per un selfie: coppia gay cacciata dallo stabilimento della Marina Militare

Si danno un bacio in spiaggia: coppia gay allontanata dallo stabilimento della Marina Militare La denuncia di Fabrizio Marrazzo del Gay Center: "Una coppia di ragazzi di 20 anni, mentre si ...

Positiva al Coronavirus, 35enne muore dopo aver partorito mentre era attaccata al respiratore

Una donna, positiva al Coronavirus, ha partorito mentre era intubata ed è morta dopo aver dato alla luce la sua bambina. È successo domenica scorsa in Minnesota, negli Stati Uniti, dove presso il Nort ...

Si danno un bacio in spiaggia: coppia gay allontanata dallo stabilimento della Marina Militare La denuncia di Fabrizio Marrazzo del Gay Center: "Una coppia di ragazzi di 20 anni, mentre si ...Una donna, positiva al Coronavirus, ha partorito mentre era intubata ed è morta dopo aver dato alla luce la sua bambina. È successo domenica scorsa in Minnesota, negli Stati Uniti, dove presso il Nort ...