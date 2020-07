Xiaomi Mi Band 4C arriva in Italia a un prezzo speciale (per 24 ore) (Di lunedì 20 luglio 2020) Xiaomi Mi Band 4C è disponibile in Italia a un prezzo speciale, limitato a 24 ore: ecco la cifra proposta per gli abbonati Amazon Prime. L'articolo Xiaomi Mi Band 4C arriva in Italia a un prezzo speciale (per 24 ore) proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

DarioConti1984 : Xiaomi Mi Band 5 al prezzo più basso: solo 27 euro e spedizione gratis con un coupon sconto - infoitscienza : Xiaomi Mi Band 4C è ufficiale: ancor più economico ma con sensore HR - macitynet : Xiaomi Mi Band 5 al prezzo più basso: solo 27 euro e spedizione gratis con un coupon sconto - FilippoCarmigna : Monopattini, fitness band e stick TV: l'altra Xiaomi che punta sullo smart living @sole24ore - xiaomiItalia : Mi Smart Band 4C è disponibile ad un prezzo speciale fino alla mezzanotte di oggi, in esclusiva per i clienti Amazo… -