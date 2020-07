Coronavirus Lazio oggi: i dati del bollettino del 20 luglio (Di lunedì 20 luglio 2020) Ci sono tredici nuovi positivi nel bollettino della Regione Lazio sul Coronavirus di oggi 20 luglio. Cinque persone in più sono ricoverate non in terapia intensiva, mentre rimangono stabili a quota nove i ricoverati in terapia intensiva. Coronavirus Lazio oggi: i dati del bollettino del 20 luglio Nessun nuovo decesso è stato registrato oggi nella Regione Lazio, ma ci sono 24 in isolamento domiciliare in più e un guarito. Ieri l’assessore alla Salute Alessio D’Amato ha paventato la possibilità di multare chi non indossa la mascherina quando è in compagnia in una nuova ordinanza della Regione Lazio. I numeri ... Leggi su nextquotidiano

