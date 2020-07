Teo Mammucari, matrimonio a sorpresa: ‘Mi sono sposato’ ma qualcosa non torna (Di sabato 18 luglio 2020) “Mi sono sposato..pochi veri amici e un grande ringraziamento a Don filippo per la sua cerimonia bellissima un abbraccio a tutti ..e finalmente posso dire da mia moglie Arianna” poche righe e uno scatto in cui Teo Mammucari bacia la sua amata per annunciare a sorpresa il matrimonio con un post su Instagram. Ma avete visto bene la sposa? Non vi pare assomigli decisamente troppo ad Anna Falchi? E infatti i fan si sono accorti subito che qualcosa non andava e un utente ha visto subito che quella foto era uno scatto dal set della miniserie televisiva Piper del 2009 in cui Teo Mammucari recitava con Anna Falchi. Ma allora perché questo post? Alcuni suggeriscono una scommessa persa con gli altri giudici di Tu sì que vales (che stanno registrando in ... Leggi su tvzap.kataweb

