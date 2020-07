Screening in caserma per la prevenzione del tumore al seno: i ringraziamenti del Questore (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna si è svolto presso la caserma Cestari, lo Screening per la prevenzione del tumore al seno dedicato alle poliziotte beneventane e ai loro familiari. L’iniziativa, fortemente voluta dal Questore Luigi Bonagura e dal Direttore Generale Ferrante, è stata svolta nell’ambito della fattiva collaborazione istituzionale tra la questura di Benevento e l’A.O.R.N. San Pio. “Lo Screening del personale femminile in servizio presso la Questura di Benevento – ha affermato il Questore – effettuato stamane dallo staff del dottore Zagarese del San Pio è solo una delle diverse collaborazioni tra le istituzioni locali e la questura di ... Leggi su anteprima24

