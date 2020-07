E’ morto Haruma Miura, attore giapponese conosciuto per ‘L’attacco dei giganti’ (Di domenica 19 luglio 2020) Haruma Miura è morto all’età di 30 anni. Si ipotizza un suicidio, in corso tutti gli approfondimenti del caso. TOKYO (GIAPPONE) – Cinema giapponese in lutto. E’ morto all’età di 30 anni Haruma Miura, attore molto conosciuto in patria. La notizia della sua scomparsa è stata data dal manager, il primo a trovare il corpo senza vita del giovane artista nipponico. I giornali internazionali parlano di un possibile suicidio, ma non si hanno ulteriori notizie con la famiglia che ha preferito mantenere il massimo riserbo su quanto accaduto. Nelle prossime ore potrebbero essere comunicate altre informazioni. Haruma Miura morto Il ... Leggi su newsmondo

Piergiulio58 : Morto Haruma Miura, attore de 'L'Attacco dei giganti'. - ilbazardimari : Ieri ad appena trent'anni è morto Haruma Miura, attore di Drama e film Giapponese che molti hanno apprezzato nel be… - PaoloTroia7 : RT @Adnkronos: Morto #HarumaMiura, attore de 'L'Attacco dei giganti' - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Morto #HarumaMiura, attore de 'L'Attacco dei giganti' - Adnkronos : Morto #HarumaMiura, attore de 'L'Attacco dei giganti' -