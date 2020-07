Udinese, il turnover in mediana che non c’è più (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo aver saputo che Jajalo sta facendo i conti con un trauma distorsivo al ginocchio destro, un infortunio che neppure il “guru” di Villa Stuart, il professor Mariani, può semplificare per permettere al regista bosniaco di tornare prima della fine della stagione (sipario il 2 agosto), bisogna dire che la pratica salvezza nelle mani di Luca Gotti si complica, anche se obiettivamente 7 punti di vantaggio sulla terzultima, il Lecce, e uno di meno sul Genoa, non sono pochi con cinque giornate ancora da disputare. Leggi su udine20

napolista : Napoli-Udinese, turnover moderato. Lozano di nuovo titolare con Mertens e Insigne Sul Mattino. Gattuso è pronto a r… - SiamoPartenopei : CORRIERE - Napoli-Udinese, Gattuso prepara un nuovo turnover. Pronti sei cambi: c'è Ospina - _SiGonfiaLaRete : #Gattuso pronto a un altro pesante turnover per #NapoliUdinese -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese turnover Napoli-Udinese, turnover moderato. Lozano di nuovo titolare con Mertens e Insigne IlNapolista Juve, c’è Douglas Costa. Pioli lancia Saelemaekers contro il Bologna. Gomez-Malinovskyi per l’Atalanta

Verso il posticipo di lunedì sera, la Juventus senza Bernardeschi squalificato ritrova Bonucci e Cuadrado. Inter col dubbio Lukaku, si parte con Verona-Atalanta: senza Kumbulla e con Pasalic verso un ...

Lazio, Radu e Jony a forte rischio Juve

ROMA – Sono usciti malconci dalla sfida contro l’Udinese, ora Radu e Jony rischiano fortemente l’appuntamento con la Juve. Entrambi sono alle prese con dei fastidi, Inzaghi è orientato a fare turnover ...

Verso il posticipo di lunedì sera, la Juventus senza Bernardeschi squalificato ritrova Bonucci e Cuadrado. Inter col dubbio Lukaku, si parte con Verona-Atalanta: senza Kumbulla e con Pasalic verso un ...ROMA – Sono usciti malconci dalla sfida contro l’Udinese, ora Radu e Jony rischiano fortemente l’appuntamento con la Juve. Entrambi sono alle prese con dei fastidi, Inzaghi è orientato a fare turnover ...