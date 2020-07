Nelson Mandela Day (Di venerdì 17 luglio 2020) Frasi Nelson Mandela. Il Nelson Mandela Day è una giornata interamente dedicata alla storica figura di un personaggio così importante. Ricorre il giorno del suo compleanno per decisione dell’Assemblea Generale dell’ONU. Un vero e proprio movimento in onore della sua vita e dei Madiba. Per cambiare il mondo in modo migliore occorre conoscere la sua storia e il suo impegno. Si rende omaggio al suo contributo e all’eredità lasciata all’umanità. Una lotta contro la discriminazione e l‘oppressione razziale, l’affermazione dei diritti dell’uomo e contro ogni crimine d’odio che riguardano la xenofobia. È un lavoro costante che continua in modo silenzioso che oggi evidenzia in questo giorno come i sogni hanno bisogno di volontari che operi e si ... Leggi su giornal

