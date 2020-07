Covid, un positivo a Francolise. Sindaco: persona è in quarantena già dal 29 giugno (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo caso di positività al Covid a Francolise, comune del casertano. A darne notizia su facebook il Sindaco Gaetano Tessitore, medico, anch’egli rimasto contagiato qualche mese fa. “Ci corre l’obbligo di informare tutti di una nuova positività nel nostro Comune ma, anche, di far presente che la persona in questione sta bene, non presenta sintomi importanti ed é già in quarantena obbligatoria dal 29 di giugno perché era stata a contatto con persone risultate positive. L’esito del tampone dà concretezza ad una situazione che, di fatto, è già monitorata e sotto continuo controllo, tanto nella cura della persona positiva, quanto nella ricostruzione dei contatti ... Leggi su anteprima24

Si allarga la lista dei Paesi considerati a rischio contagio per l''Italia. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annuncia su Fb la firma di una nuova ordinanza che aggiunge "Serbia, Montenegro ...

Negativi al tampone i cinque amici e l’educatore della sua squadra. Don Cella: una bella notizia, anche perché il piccolo fortunatamente sta bene. Giovedì 16 luglio, la buona notizia. Sono tutti negat ...

Negativi al tampone i cinque amici e l'educatore della sua squadra. Don Cella: una bella notizia, anche perché il piccolo fortunatamente sta bene. Giovedì 16 luglio, la buona notizia. Sono tutti negat ...