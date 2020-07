Palinsesti Rai, Sanremo 2021 si sposta a marzo per il Covid19: Amadeus e Fiorello confermati, le nuove date (Di giovedì 16 luglio 2020) L’edizione 2021 del Festival di Sanremo “è stata differita dal 2 al 6 marzo” per cercare di “realizzarlo nella formula tradizionale”. Queste le parole del direttore di Rai1 Stefano Coletta, rispondendo a una domanda sulle probabili restrizioni legate all’emergenza sanitaria: “Al piano B ci stiamo pensando, ma il piano B non è Sanremo”. Sanremo 2021... L'articolo Palinsesti Rai, Sanremo 2021 si sposta a marzo per il Covid19: Amadeus e Fiorello confermati, le nuove date proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

