Napoli, a Bologna i titolari tradiscono Gattuso (Di giovedì 16 luglio 2020) Escono le riserve, entrano i titolari e il Napoli scompare: non è il ritornello di una canzone sanremese, ma la trama insolita e inaspettata della prova degli azzurri a Bologna in particolare nel ... Leggi su quotidiano

SuperSportBlitz : #SerieA – Results: AC Milan 3-1 Parma Bologna 1-1 Napoli Sampdoria 3-0 Cagliari Lecce 1-3 Fiorentina Roma 2-1 Vero… - GoalItalia : Zero tiri in #BolognaNapoli ?? Milik si è smarrito ??? [@cladam86] - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - avsthetjx : RT @imxsotired: L'ITALIA???È GRANDE???NON C'È SOLO???MILANO???I CONCERTI???LI POTETE FARE???PURE A ROMA???FIRENZE???NAPOLI???TROPEA???VIEST… - Tony15989300 : @Laura48673787 @ChiodiDonatella Vabbè..sei cattiva però..vedi Milano, Bologna o Napoli..non sono tutti coglioni no… -