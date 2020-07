Manchester City-Bournemouth (mercoledì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’incredibile 4-1 rifilato a Leicester ha regalato alla squadra di Eddie Howe una piccola speranza: quella di non retrocedere. A tre giornate dal termine i punti di ritardo rispetto a Waftford e West Ham sono tre e al momento anche la differenza reti sarebbe peggiore. Per sperare ci vogliono almeno due vittorie. Impresa difficile, infatti … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

DiMarzio : La rabbia di #Mourinho per la sentenza del TAS sul #ManchesterCity - AntoVitiello : Il Tas ribalta la sentenza Uefa sull'esclusione del Manchester City, la squadra di Guardiola potrà partecipare alle competizioni Uefa. - DiMarzio : #ManchesterCity riammesso in #Champions, anche #Klopp dice la sua - junews24com : Guardiola: «Felice per la decisione del TAS, dovremmo ricevere delle scuse» - giornali_it : Il City, il Tas e il futuro del Financial Fair Play #15luglio #QuotidianiSportivi #LaGazzettaDelloSport #Estero -