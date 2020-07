Tg Ambiente, edizione del 14 luglio 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) Secondo le previsioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale le temperature globali continueranno ad aumentare nei prossimi cinque anni al punto da superare addirittura il massimo incremento di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Tuttavia, segnale l’OMM, c’è ancora speranza poiché queste condizioni potrebbero essere solo temporanee e non a lungo termine. L’Africa meridionale e l’Australia saranno probabilmente più asciutte del solito fino al 2024 mentre la regione africana del Sahel sarà più umida. L’Europa, di contro, dovrebbe registrare un notevole incremento di fenomeni atmosferici tempestosi, mentre il Nord Atlantico settentrionale sarà più ventoso. “Bisogna contenere le emissioni di gas serra- dice il segretario OMM Petteri Taalas – affinché il riscaldamento del clima possa essere tenuto sotto i +2 gradi”.– TORINO, CON ‘PO D’AMARE’ SOLO 63 CHILI DI RIFIUTI RACCOLTI Leggi su dire

Domenica 19 luglio si svolgerà sul monte Terminillo una giornata ecologia promossa da Cisl Roma Capitale e Rieti insieme alla Fai Cisl, a Legambiente e FareAmbiente. Tra gli obiettivi, quello di solle ...

Domenica 19 luglio si svolgerà sul monte Terminillo una giornata ecologia promossa da Cisl Roma Capitale e Rieti insieme alla Fai Cisl, a Legambiente e FareAmbiente. Tra gli obiettivi, quello di solle ...