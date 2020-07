Giovane positivo al covid in un centro estivo nel Bresciano: quarantena per i compagni (Di martedì 14 luglio 2020) Il Grest di Orzinuovi, uno dei paesi bresciani più colpiti dal coronavirus, è stato sospeso dopo che un partecipante è stato scoperto positivo. Così per dieci ragazzi sono scattati i protocolli di sicurezza e la quarantena. L’attività è stata interrotta da ieri. Il Giovane risultato positivo era asintomatico.Si legge su Brescia Today:Il ragazzo è asintomatico, sta bene: e stanno bene anche gli altri, dunque non c’è da preoccuparsi. Ma come da prassi è scattato l’ormai celebre “Protocollo covid”: isolamento fiduciario e tamponi per tutti. Il nuovo caso di positività è emerso quando il Giovane si è presentato in ospedale per un’operazione ed è stato sottoposto a ... Leggi su huffingtonpost

