Daydreamer anticipazioni: CAN ed EMRE, si accende lo scontro! (Di martedì 14 luglio 2020) Le bugie hanno le gambe corte e, prima o poi, vengono sempre fuori. Lo imparerà a sue spese il doppiogiochista EMRE Divit (Birand Tunca) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: Una Vita, anticipazioni: RAMON chiede a CARMEN di sposarlo!Il “fidanzato” di Aylin (Sevcan Yasar) vedrà infatti cadere pian piano tutto il castello di menzogne che ha costruito per mettere i bastoni tra le ruote al fratello Can (Can Yaman) alla Fikri Harika. E i risvolti saranno abbastanza sorprendenti… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Sanem confessa a Can parte della verità! Come abbiamo anticipato in uno dei nostri post sulle anticipazioni della telenovela turca, la situazione comincerà a smuoversi nel momento in cui la giovane ... Leggi su tvsoap

