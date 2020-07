Trovato un corpo nel lago dove è scompara Naya Rivera (Di lunedì 13 luglio 2020) Un corpo è stato Trovato nel lago della California dove l’ex attrice di Glee, Naya Rivera, è scomparsa la settimana scorsa. Lo rende noto la polizia, secondo quanto riporta Sky News.La star di Glee era scomparsa qualche giorno fa mentre era in barca con il figlio di 4 anni. Il piccolo - riTrovato addormentato sulla barca col giubbotto di salvataggio da un villeggiante che ha lanciato l’allarme - aveva raccontato che la mamma “si è tuffata in acqua e non è tornata indietro”.La polizia della contea di Ventura, in California, ha diffuso un video girato dalle telecamere di sorveglianza in cui si vedono gli ultimi attimi di Naya Rivera da viva. Il video riprende l’arrivo del Suv ... Leggi su huffingtonpost

