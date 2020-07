Recovery Fund: Bettel, mostrare solidarietà a Italia e Spagna (Di lunedì 13 luglio 2020) BRUXELLES - Il premier lussemburghese Xavier Bettel, in un'intervista al Playbook di Politico.eu, sollecita gli altri leader dell'Ue a trovare un compromesso sul Recovery plan ed il Bilancio Ue 2021-... Leggi su gazzettadelsud

Giuseppe Conte ha incontrato Angela Merkel per fare il punto sul Recovery fund, che nelle loro intenzioni deve essere “qualcosa di potente, di importante”. La Cancelliera tedesca non si è però ...Molti temi trattati dalla crisi da coronavirus al Recovery Fund al tema di Autrostrade. «Nessuno ha colpa per come questa pandemia si è abbattuta su di noi – ha detto la Cancelliera tedesca ...