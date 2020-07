Zaniolo Juventus, corsa a due nell’affare: rispunta un club inglese (Di domenica 12 luglio 2020) Zaniolo Juventus – Che Nicolò Zaniolo sia ormai un obiettivo di Paratici ormai è cosa risaputa. Il dirigente bianconero non ha mai nascosto il suo gradimento nei confronti del gioiellino della Roma, con quest’ultimo andato a segno nell’ultima gara dei giallorossi in trasferta contro il Brescia. Dall’Inghilterra però torna a manifestarsi l’interesse di un top club: adesso è corsa a due per il centrocampista. Zaniolo Juve: rispunta il Tottenham Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “La Repubblica” il Tottenham sarebbe pronto a tornare alla carica per Zaniolo. Mou cerca di irrobustire la mediana con un rinforzo di spessore e di grandi prospettive. Leggi anche: Milik ... Leggi su juvedipendenza

