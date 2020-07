WAYFAIR – L’FBI indaga per traffico di esseri umani. Interviene Trump (Di domenica 12 luglio 2020) Venerdì scorso il negozio online WAYFAIR è stato preso di mira da milioni di utenti quando un utente su Reddit ha diffuso la notizia secondo la quale il negozio stava usando la vendita di armadi, cuscini e articoli correlati ai bambini, come copertura per nascondere il traffico di minori. Per qualche giorno tutti i media si sono rincorsi e hanno fatto il possibile per relegare il caso WAYFAIR tra le “teorie della cospirazione”. Tuttavia, diversi post su Reddit e altri su Instagram, hanno evidenziato il costo spropositato dei mobili – associato al fatto che ogni articolo era identificato da un nome femminile. Ma i dubbi arrivano qui. Quei nomi femminili, corrispondono esattamente a nomi di ragazze sparite nell’ultimo anno. Inoltre, i prezzi sono in linea con quanto affermato dagli ... Leggi su databaseitalia

