Beppe Grillo, dedica a Virginia Raggi: “Roma non ti merita” (Di domenica 12 luglio 2020) Il sonetto pubblicato da Beppe Grillo è stato composto da Franco Ferrari. Uno dei padri del Movimento 5 Stelle ha deciso di dare il suo sostegno al primo cittadino della Capitale. E venne il giorno in cui Beppe Grillo scese in campo in difesa di Virginia Raggi. Uno dei padri fondatori del Movimento 5 Stelle … L'articolo Beppe Grillo, dedica a Virginia Raggi: “Roma non ti merita” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

L’endorsement di Beppe Grillo a Virginia Raggi L’endorsement di Beppe Grillo a Virginia Raggi con un sonetto romanesco. ROMA – L’endorsement di Beppe Grillo a Virginia Raggi è arrivato con un sonetto romanesco. Il garante del MoVimento 5 Stelle ha utilizzato il ...

L’endorsement di a con un sonetto romanesco. ROMA – L’endorsement di a è arrivato con un sonetto romanesco. Il garante del MoVimento 5 Stelle ha utilizzato il ... Beppe Grillo - Virginia Raggi e i romani gente de fogna Oggi sul suo blog Beppe Grillo ospita una lettera in romanaccio di Franco Ferrari in cui si sostiene la curiosa tesi secondo la quale Roma non si meriterebbe una brava sindaca come Virginia Raggi . Beppe Grillo , Virginia Raggi e i romani “ gente ...

Oggi sul suo blog ospita una lettera in romanaccio di Franco Ferrari in cui si sostiene la curiosa tesi secondo la quale Roma non si meriterebbe una brava sindaca come . , e i “ ... Beppe Grillo dimissiona Virginia Raggi La lusinga, ma per scaricarla e le dice anche che è brava, bravissima, ma che Roma non la merita (perchè "gente di fogna") e che dunque il prossimo sindaco non sarà lei. https://www.BeppeGrillo.it/virgi-roma-nun-te-merita/ Con ...

beppe_grillo : Virgì, Roma nun te merita - ilfoglio_it : Con un post apparso sul blog, il fondatore licenzia la sindaca di Roma: 'Non ti meritano'. Un successo del Pd - di… - makkox : @beppe_grillo bastava postare 'mamma roma addio' di remo remotti, almeno era arte ;) - CaioGiulioCesa5 : @msgelmini @beppe_grillo Come dimenticare il #tunnelgelmini - StefanoZukunft1 : @AlexmondAlex @beppe_grillo Ciao #bot! Addio -