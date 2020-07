Arrivano le scuse del dirigente dell’Atalanta Moioli per quel «terrone di me*da» (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo la diffusione del video in cui un membro del team dell’Atalanta dà del «terrone di me*da» a un tifoso dopo la provocazione ricevuta le polemiche non si placano. Ne ha parlato ieri dopo il match con la Juventus l’allenatore Gasperini, sottolineando come la questione non riguardi direttamente lui né la squadra e alludendo al fatto che – una volta che verrà fuori l’identità del tifoso che ha provocato – ci saranno nuove questioni da affrontare. Sui social, intanto, si moltiplicano le critiche per questo brutto momento dello sport italiano e Arrivano le scuse di Moioli, il team manager dell’Atalanta che ha pronunciato la frase incriminata. LEGGI ANCHE >>> Gasperini sull’insulto al tifoso del Napoli: ... Leggi su giornalettismo

