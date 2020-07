Mutilazioni e violenze inaudite, scoperta chat degli orrori. Denunciati 20 minori (Di sabato 11 luglio 2020) Pedopornografia, Denunciati venti minori coinvolti in una chat degli orrori. Rintracciati filmati con scene di inaudita violenza. Firenze, Denunciati per pedopornografia venti minori di età compresa tra i 13 e i 17 anni coinvolta in una chat degli orrori nella quale si scambiavano immagini e filmati di Mutilazioni e violenze di vario genere. Le indagini degli inquirenti Le indagini degli inquirenti sono partite da una denuncia presentata da una madre che aveva trovato sul cellulare del figlio quindicenne materiale violento e filmati e immagini che avevano per protagonisti anche bambini. Le perquisizioni sono scattate nei confronti di ... Leggi su newsmondo

Pedopornografia - mutilazioni e violenze : un 15enne a capo della “chat degli orrori” Suicidi, mutilazioni su umani e animali, violenze di ogni genere e video pedopornografici. Questo e tanto altro il contenuto raccapricciante trovato in mano a 20 minorenni, denunciati dalla Polizia Postale. Le indagini sono partite dalla denuncia ...

Suicidi, su umani e animali, di ogni genere e video pedopornografici. Questo e tanto altro il contenuto raccapricciante trovato in mano a 20 minorenni, denunciati dalla Polizia Postale. Le indagini sono partite dalla denuncia ... La chat degli orrori con violenze e mutilazioni AGI - Una complessa indagine della Polizia postale e delle comunicazioni ha portato alla denuncia in stato di libertà di 20 minorenni, in concorso tra loro, per i reati di detenzione, divulgazione, cessione di materiale pedopornografico ...

v_napoletano : La chat degli orrori con violenze e mutilazioni - NewsMondo1 : Mutilazioni e violenze inaudite, scoperta chat degli orrori. Denunciati 20 minori - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: La chat degli orrori con violenze e mutilazioni - GisellaPagano : La chat degli orrori con violenze e mutilazioni - sulsitodisimone : La chat degli orrori con violenze e mutilazioni -