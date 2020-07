Live Juve-Atalanta 1-2: vantaggioi Malinovskyi (Di sabato 11 luglio 2020) Match fondamentale per i piani alti della classifica: l'Atalanta, in striscia aperta di 9 vittorie consecutive, con un successo allo Stadium potrebbe portarsi a -6 dalla Juve capolista e... Leggi su ilmattino

Match fondamentale per i piani alti della classifica: l'Atalanta, in striscia aperta di 9 vittorie consecutive, con un successo allo Stadium potrebbe portarsi a -6 dalla Juve capolista e approfittare ...Gasperini mai ha colto la vittoria contro la Juventus da quando veste la tuta nerazzurra. Da sottolineare come il pareggio manchi dal 2014-2015, quando Sarri guidava i toscani dell’Empoli. (TUTTO ...